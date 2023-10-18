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راديو إنرجي يعلن إيقاف برامجه 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين

كتب:

أحمد حسين صوان
05:13 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
راديو إنرجي

راديو إنرجي

أعلنت إذاعة راديو إنرجي 92.1، الحداد العام، وإيقاف بث جميع البرامج حدادا على شهداء فلسطين، وتضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأصدرت إذاعة راديو إنرجي، بيانا، أعلنت فيه الحداد على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحرص الإعلامي صبري زكي، على تلاوة البيان على المستمعين ظهر اليوم، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحداد العام في مصر لمدة 3 أيام، على ضحايا مستشفى المعمداني، نيابة عن إدارة والعاملين في المحطة.

وقال «زكي» إن هذه المرة الأولى في تاريخ عمله بالإذاعة لم يكن قادرا على القيام بمهامه الترفيهية بعدما شهدته القضية الفلسطينية من تجاوزات خلال الفترة الماضية.

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محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.