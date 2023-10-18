خبير إعلام: تغطية الــBBC لأحداث غزة مخيبة للآمال وتعمل على تزييف الحقائق

قالت الدكتورة سهير صالح عميد إعلام أكادمية الشروق، أن تناول الغرب للقضية الفلسطينية والــ«BBC» مخيب للآمال ومحبط للغاية، حيث ينتقدون دائما طوال الوقت فكرة غياب حقوق الإنسان، وحاليا لا ينظرون لحقوق الإنسان في عمليات ضرب غزة، ولا ينظرون إلى مجازر قتل الأطفال والنساء، وأنهم يتغافلون عن عملية إبادة الفلسطينيين.

BBC تفقد مصداقيتها

وأضافت سهير أن الشبكة البريطانية، يكذبون في كل شئ وفقدوا مصداقيتهم، ويروجون دائما لأفكار الكيان الإسرائيلي، ويريدون دائما الترويج لأفكار مغايرة للواقع ومزيفة جميعها.

إدانات القصف الإسرائيلي

أدان الاتحاد الأوروبي القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، معلنا أنه لا مبررات لقصف مستشفى مكتظ بالمدنيين في غزة، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس، بإجراء تحقيق شامل في الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة، حسب نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».