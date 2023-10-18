محمد العدل: مراسل BBC كان يزيف الحقائق على الهواء بعد قصف مستشفى المعمداني

قال المنتج محمد العدل، إنّه لا يتابع قناة BBC لكنه ألقى نظرة عامة عليها أمس بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتفاجأ بمراسل القناة من القدس يزيف الحقائق على الهواء ويقول إنّ ما حدث في المستشفى من فعل حماس وليس الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنّ bbc تنشر فيديوهات مفبركة.

كذب وتزييف للحقائق

وأضاف محمد العدل، لـ«الوطن»، أن الكذب والتزييف أفقدا المحطة مصداقيتها، وعن رؤيته لحادث المستشفى أكد أنّ المشاهد مفجعة وموجعة للقلوب، وأن ما حدث يجعله غير قادر على التعبير بسبب المناظر الوحشية.

التوحد العربي

وأشار محمد العدل إلى أنّه لا بد من أن يوجد تجمع عربي من كل الدول، الإسلامية والدول المحبة للسلام للضغط ووقف ما يحدث في فلسطين لأنّ ما يحدث عملية إبادة واضحة للفلسطينيين.