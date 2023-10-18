أستاذ إعلام: BBC فقدت مهنيتها ومصداقيتها في تناولها للقضية الفلسطينية

قالت إلهام يونس أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بالمعهد الدولي للإعلام، إن شبكة «BBC» خرحت عن منهجها المهني في معالجة القضية الفلسطينية وتغطيتها، إذ تتناول زاوية أحادية في عرض الأحداث، وليس من مختلف الزوايا ما يجعل عدم وجود توازن في التغطية.

BBC تفقد مصدقيتها

وأضافت «إلهام»، لـ«الوطن»، أنّ BBC بهذا التناول فقدت مصدقيتها بشكل كبير للغاية، وأن الوضع دامٍ للغاية، إذ نرى شبه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مدينة كل أشكال التعاون الدولي مع الجانب الإسرائيلي دون النظر إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضحت أنّ هناك استنكارا كبيرا للموقف من زعماء الغرب، إضافة إلى مؤسسات حقوق الإنسان، مؤكدة أنّ BBC تغفل كل هذه الجوانب ولا تقدمها في تغطيتها الإعلامية، وأن ذلك يعتبر خروجًا عن المهنية وافتقادا للموضوعية.

تغطية القاهرة الإخبارية للأحداث

وأشارت إلهام إلى أنّه على الجانب الآخر توجد قناة وليدة وهي «القاهرة الإخبارية»، تقدم تغطية إعلامية مهنية بشكلٍ واضح، وأن من يوجد في فلسطين وتحديدا قطاع غزة من صحفيين وإعلاميين لابد أن يكونوا مقاتلين وليسوا صحفيين وإعلاميين من أجل التغطية.

وأكملت أن قناة القاهرة الإخبارية ترصد كل شيء، بموضوعية وذلك الأمر لا بد من أن يحترم بشكل كبير.