تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم بمقدار 62 جنيهاً للطن الاستثماري

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع جديد في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 18 اكتوبر 2023، بنحو 62 جنيهًا في سعر الحديد الاستثماري، وبلغ سعر الحديد الاستثماري، نحو 34 ألف و650 جنيهًا للطن، مقارنةً بأسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء، حيث سجل السعر 35 ألف و966 جنيهاً للطن بالنسبة لحديد عز للمستهلك، مضافاً إليه مصاريف النقل وهامش الربح.

أسعار الحديد للمستهلك

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألف و664 جنيهاً.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألف و50 جنيهاً.

- حديد العتال بـ32 ألف و800 جنيه للطن.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بسعر 32 ألف و200 جنيه.

- حديد عطية وصل إلى 32 ألف و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل حديد سرحان اليوم الأربعاء، نحو31 ألف و800 جنيه.

- حديد مصر ستيل سجل 32 ألف و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألف و400 جنيه.

- سجل طن حديد المصريين 32 ألف و500 جنيه.

- جاء حديد بشاي بسعر 34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.