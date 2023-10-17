انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء17-10-2023.. «بيانكو» بـ32 ألف جنيه

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء17-10-2023 بنحو 104 جنيهات بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وبلغ سعر الحديد الاستثماري، نحو 34 ألفًا و664 جنيهًا للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الثلاثاء17-10-2023، وسجل السعر نحو 35 ألفًا و910 جنيهات للطن بالنسبة لحديد عز للمستهلك أي مضاف إليه النقل وهامش الربح.

أسعار الحديد للمستهلك

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و664 جنيهًا للمستهلك.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل حديد سرحان اليوم الثلاثاء17-10-2023، نحو31 ألفًا و800 جنيه.

- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه.

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.

- جاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.