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استقرار أسعار الحديد اليوم السبت 14-10-2023

كتب:

محمد سيف
01:03 م | السبت 14 أكتوبر 2023
أسعار الحديد

أسعار الحديد

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ثبات أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-10-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري، نحو 34 ألفًا و722 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد اليوم 

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 14-10-2023، وسجل السعر نحو 36 ألفًا و201 جنيه، وهي ذات الأسعار المعلنة أمس، وهي كالتالي:

سعر حديد عز

- سجل سعر حديد عز اليوم السبت14-10-2023، نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و722 جنيهًا.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا. 

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه. 

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه. 

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل حديد سرحان اليوم السبت 14-10-2023، نحو31 ألفًا و800 جنيه. 

- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه. 

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه. 

- جاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه. 

 

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