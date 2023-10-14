استقرار أسعار الحديد اليوم السبت 14-10-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ثبات أسعار الحديد اليوم الجمعة 14-10-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري، نحو 34 ألفًا و722 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 14-10-2023، وسجل السعر نحو 36 ألفًا و201 جنيه، وهي ذات الأسعار المعلنة أمس، وهي كالتالي:

سعر حديد عز

- سجل سعر حديد عز اليوم السبت14-10-2023، نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و722 جنيهًا.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سجل حديد سرحان اليوم السبت 14-10-2023، نحو31 ألفًا و800 جنيه.

- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه.

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.

- جاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.