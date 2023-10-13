أسعار الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023 في الأسواق
كتب:
محمد سيف
11:40 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
أسعار الحديد
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ثبات أسعار الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023، وبلغ سعر الحديد الاستثماري، نحو 34 ألفًا و722 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
أسعار الحديد اليوم
ترصد أسعار الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023، وسجل السعر نحو 36 ألفًا و201 جنيه، وهي ذات الأسعار المعلنة أمس، وهي كالتالي:
سعر حديد عز
- سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 13-10-2023، نحو 36 ألفًا و97 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و722 جنيهًا.
- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.
- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.
- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.
- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.
- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.
أسعار الحديد اليوم في مصر
- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.
- جاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.
- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.
- سجل حديد سرحان اليوم الجمعة 13-10-2023، نحو31 ألفًا و800 جنيه.
- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.
- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه.