مسيرات حاشدة في البحيرة لدعم تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

شهد ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بالبحيرة، قبل قليل مسيرات حاشدة لدعم أهالي غزة وللتنديد بالقصف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وبدأت المسيرة من أمام مجمع دمنهور الثقافي في اتجاهها لميدان جلال قريطم أمام استاد دمنهور الرياضي، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم إسرائيل في حق الإخوة الفلسطينيين.

دعم أهالي البحيرة للقضية الفلسطينية

وهتف أهالي محافظة البحيرة، رافعين أعلام فلسطين ومرددين «بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين، غزه غزه أرض حره»، كما رد الأهالي أيضا «علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل، مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود أهل فلسطين لأرضها».

ومن جانبه قال محمد المالح أهالي محافظة البحيرة إننا نرفض الاعتداء الغاشم على أهل فلسطين وقصف المستشفيات من الاحتلال الإسرائيلي.

دعم قرارات الرئيس لدعم القضية الفلسطينية

وتابع «المالح» في تصريحات قائلا: « ندعم قرار الرئيس السيسي في عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم حفاظاً على القضية الفلسطينية التي يدافع عنها المصريون من خلال دعم الإخوة الفلسطينيين.