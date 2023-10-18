ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسجائر مجهولة المصدر في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة في كل مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات التموينية بمركزي وادي النطرون وشبراخيت عن ضبط 66 علبة سجائر مجهولة المصدر، و4 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبز توقف عن العمل في مواعيد العمل الرسمية، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 22 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وفي حملة مماثلة بمركز بدر تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و20 كيس مكرونة سريعة التحضير منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر، وآخرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مدينة النوبارية تم ضبط 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة لتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة المخابز والأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع و المعروضات و مطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.