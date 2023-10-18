أسعار سخانات الكهرباء والغاز مع اقتراب فصل الشتاء.. تبدأ من 2600 جنيه

مع اقتراب فصل الشتاء 2023، يستعد الكثير من المواطنين إلى شراء ما يحتاجون إليه من أشياء تساعدهم على الشعور بالدفئ، ومن أبرز الأشياء والأجهزة التي يمكن شراؤها استعدادا للشتاء السخانات، سواء كانت كهرباء أو غاز، والتي توفرها شركات الكهرباء بسعات مختلفة على حسب احتياج المواطنين.

وتعد سخانات المياه من الأجهزة التي يجب اختيارها بعناية، تجنبا للتعرض لمخاطره التي يتعرض لها مستخدمي السخانات في كثير من الأحيان، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار سخانات الكهرباء والغاز في سوق الأجهزة الكهربائية، وفق مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

سخان مياه كهرباء

- سخان كهربائي 45 لترا: يتراوح سعره بين 2600 و 2900 جنيه.

- سخان كهربائي 50 لترا: يتراوح سعره بين 3900 و 4200 جنيه.

- سخان كهربائي 50 لتر ديجيتال: يتراوح سعره بين 5000 و 5500 جنيه.

- سخان كهربائي 60 لترا: يتراوح سعره بين 5600 و 5800 جنيه.

- سخلن كهربائي 80 لترا: يتراوح سعره بين 5800 و 6100 جنيه.

سخان مياه غاز

- سخان مياه غاز سعة 6 لترات: يتراوح سعره بين 3200 و 3400 جنيه.

- سخان مياه غاز سعة 10 لترات: يتراوح سعره بين 4500 و 4900 جنيه.

- سخان مياه غاز ديجيتال سعة 10 لترات: يتراوح سعره بين 6800 و7200 جنيه.