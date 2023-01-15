طرق سحرية لتوفير استهلاك سخان المياه للكهرباء في الشتاء

لا يستغني أحد عن استخدام المياه الساخنة في فصل الشتاء في ظل برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، بين الاستحمام وغسل المواعين وتحضير الأطعمة وغيرها، لذا يستهلك السخان كميات كهرباء عالية في تلك الفترة.

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض الطرق السحرية التي يمكن فعلها لتقليل استهلاك السخان للتيار الكهربائي في فصل الشتاء.

طرق سحرية لتقليل استهلاك السخان للكهرباء

- افصله بعد تسخين كمية المياه التي تكون بحاجة إليها، فتشغيهله على مدار اليوم يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء كما يؤدي إلى نهاية عمره الافتراضي سريعا.

- يجب ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- لا تهمل السخان، فاحرص على تفريغ المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة.

- في البداية وقبل استخدامه، احرص عند الشراء على السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة.

أسعار السخان الكهربائي

سخان مياه أولمبيك الكتريك، 50 لترا، يصل سعره إلى 3,295 جنيها.

سخان مياه كهربائي فريش ريلاكس، 40 لترا أبيض يصل سعره إلى نحو 2,305 جنيهات.

سخان مياه كهرباء يونيفرسال، 60 لترا يصل سعره إلى نحو 2,199 جنيها.