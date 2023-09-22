أسعار السخانات 2023 وأنواعها.. استعد للشتاء بـ2175 جنيها

ينتهي فصل الصيف اليوم، ويبدأ غدا فصل الخريف 2023 وتشغيل السخان بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف، ومع اقتراب فصل الشتاء يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار السخانات 2023 وأنواعها.

أسعار السخانات 2023 وأنواعها

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء اليوم تستعرض «الوطن»، أسعار أسعار السخانات 2023 وأنواعها وفق المعلن على مواقع البيع الإلكترونية والتجارية المختلفة.

أسعار سخانات الكهرباء

- سخان جلاكسيا الكهربائي من يونيفرسال 60 لترًا بسعر 2750 جنيها.

- سخان كهربائي من فريش، 50 لترًا بسعر ‎2380‏ جنيها.

- سخان كهربائي بسعة 60 لترًا بمؤشر LED من تورنيدو، بسعر ‎5399‏ جنيها

- سخان كهربائي فينوس من فريش 50 لترًا، بسعر ‎2499‏ جنيها.

سخان كهربائي من فريش، 40 لترًا، بسعر ‎2199‏ جنيها.

سخان كهربائي 50 لترًا من يونيون اير، بسعر ‎ 2270جنيها.

سخان كهربائي من فريش، 80 لترًا بسعر ‏2899 جنيها.

سخان مياه كهربائي ريلاكس من فريش، 30 لترًا بسعر ‏2175 جنيها.

سخان مياه كهربائي ميكانيكي سعة 40 لترًا بسعر ‏2999 جنيها.

سخان مياه كهربائي مارينا من فريش 80 لترًا بسعر ‏3426 جنيها.

سخان مياه هيرو تيربو كهربائي ورقمي من أوليمبيك إلكتريك، 80 لترًا بسعر ‎4375 جنيها.‏

سخان مياه كهرباء ريلاكس فريش، 50 لترًا بسعر 2580 جنيها.

أسعار سخانات الغاز

سخان مياه غاز أريستون، 6 لترات، بسعر 3899 جنيها.

سخان مياه غاز اريستون، 10 لترات بسعر 6470 جنيها.

سخان مياه غاز أي هيت يونيون اير، 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

سخان غاز زانوسي ديجيتال، 6 لترات، بدون مدخنة، بسعر 3799 جنيها.

سخان غاز ميديا، 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيها.

سخان غاز بمدخنه زانوسي، بشاشة ديجيتال، 10 لترات، بسعر 5075 جنيها.

سخان مياه غاز أي هيت يونيون اير، 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

سخان غاز ميديا، 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيها.

سخان غاز زانوسي ديجيتال، 6 لترات، بدون مدخنة، بسعر 3799 جنيها.