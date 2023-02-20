شعبة الأجهزة الكهربائية: نتوقع تراجع أسعار السخانات في الأسواق بسبب وفرتها

ينتظر العديد من المواطنين الفترة المقبلة انخفاض أسعار السخانات الكهربائية والغاز المطروحة بالسوق السوداء، ما يزيد نسبة الإقبال على الشراء، إذ تشهد محلات الأجهزة الكهربائية إقبالا على الشراء أيام العطلة.

اختلاف أسعار السخانات في الأسواق

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة العتبة، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن الأسعار تختلف وفقا للنوع والسعة والذي يريد المواطن شرائها.

إبراهيم الرفاعي، أحد تجار الأدوات الكهربائية، قال إن الأسواق المصرية غنيه بأنواع عديدة من السخانات الكهربائية والغاز التي يقبل المواطنين على شرائها طوال العام، ولكن يزداد الإقبال أكثر مع دخول فصل الشتاء، نظرا إلى برودة الطقس الذي يستدعي العديد من المواطنين استخدام المياه الدافئة، وخاصة من المقبلين على الزواج.

وأوضح أن هناك العديد من المحلات التجارية الكبرى تقدم عروضا مخفضة على الأجهزة الكهربائية وبالأخص السخانات، بداية من شهر مارس المقبل، وذلك لاقتراب الاحتفال بعيد الأم، ما ينتهز العديد من المواطنين تلك الفرصة ويقومون بالشراء.

أسعار سخانات الكهرباء والغاز في الاسواق

وفي السياق ذاته، أضاف أحد تجار الأدوات الكهربائية، أن هناك فروق بين السخانات الكهربائية والغاز، تلك الفروق المتمثلة في طريقة التشغيل والنوع وغيرها، ويبلغ سعر سخان الكهرباء سعة 30 لترا مبلغ 1449 جنيها، والـ30 لترا مبلغ 1364، والـ40 لترا بـ1517 جنيها والـ50 لترا بـ1638 جنيها، بينما يسجل الـ60 لترا بـ2175 جنيها، والـ80 لترا بـ1800 جنيه.

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة المقبلة

ومن جهته، قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريح لـ«الوطن» إن أسعار السخانات الكهربائية تتراوح بين 4,200 و4,800 جنيه وسخانات الغاز تبدأ من 2000 جنيه، وذلك لـ6 و 10 لتر.

وتوقع انخفاض أسعار الأجهزة المطروحة في السوق الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن الأسواق غنية بكل البضائع، والقوة الشرائية تزداد أكثر أيام العطلة.