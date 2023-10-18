موعد بدء التوقيت الشتوي بقرار من الحكومة

بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على تطبيق التوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي، يترقب الكثير من المواطنين موعد التوقيت الشتوي 2023 الذي يتم تأخير الساعة به لمدة 60 دقيقة عند بدء التطبيق، فكلما اقترب موعد فصل الشتاء كلما زادت التساؤلات حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

في شهر أبريل الماضي أعلن مجلس الوزراء عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2023 مع حلول آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، كما حدد في إعلانه المدة التي يتم تطبيق التوقيت الصيفي بها وتصل إلى 6 أشهر، على أن ينتهي العمل به آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2023 مع حلول آخر جمعة يوم 27 أكتوبر.

ويشير موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي الذي أعلن عنه مجلس الوزراء سابقا إلى أنه لن يتزامن بدء تطبيقه مع فصل الشتاء الذي يبدأ في 21 ديسمبر المقبل، ما يعني أن ما يفصلنا عن تطبيق التوقيت الشتوي أقل من 10 أيام، ولكن يفصلنا عن بدء فصل الشتاء ما يقرب من شهرين.

هل هناك علاقة بين موعد غلق المحلات الشتوية والتوقيت الشتوي؟

لم يكن هناك علاقة بين تطبيق موعد غلق المحلات الشتوية وموعد تطبيق التوقيت الشتوي إذ إن موعد غلق المحلات تم تطبيقه بحلول آخر جمعة من شهر سبتمبر الماضي، والذي قام بتحديد المواعيد الخاصة بغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات، بينما التوقيت الشتوي لم يتم تطبيقه بعد، ويتم به تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.