تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير الساعة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر، موضحًا أنه سيكون الجمعة الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع تطبيق التوقيت الشتوي يجب على المواطنين وقت تطبيقه تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد فصل الشتاء

وأشار إلى أن موعد بدء فصل الشتاء 2023 سيكون يوم 22 ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، ويستمر لمدة 3 شهور، على أن ينتهي 20 مارس المقبل، لافتًا إلى أن المعهد يمتلك الكثير من الخبرات والإمكانيات البشرية والمادية التي تؤهله لدراسة كافة الظواهر والمتغيرات وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.

و أوضح «القاضي»، أن اليوم سيشهد العالم كسوفًا للشمس في الساعة الـ8 مساء، ولكنه لن يرى في مصر، والدول العربية.