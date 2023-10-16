10 أيام على تطبيق التوقيت الشتوي.. هتأخر ساعتك 60 دقيقة

10 أيام فقط تفصلنا عن نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، والعودة إلى العمل بالتوقيت الطبيعي الذي يعرف بـ«التوقيت الشتوي»، إذ يجري تأخير الساعة 60 دقيقة، وفقا لقرارا الحكومة المصرية الخاص بعودة تغيير التوقيت، وبدء العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخير من أبريل الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر الجاري، «26 أكتوبر».

10 أيام على تطبيق التوقيت الشتوي

وفقًا لقرار سابق صادر عن مجلس الوزراء، ووافق عليه مجلس النواب، فإن 10 أيام فقط تفصلنا عن موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي، بداية من منتصف ليل الخميس 26 أكتوبر الجاري، وسيعاد ضبط الساعة بتأخيرها لمدة 60 دقيقية، لتصبح الساعة 11 مساء بدلا من الساعة 12 صباحا.

موعد بداية فصل الشتاء

ويتزامن تطبيق التوقيت الشتوي، قبل بداية فصل الشتاء بنحو 50 يوما، إذ يبدأ فصل الشتاء جغرافيا في 21 ديسمبر المقبل.