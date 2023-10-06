يعد موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر من أكثر الأشياء التي تشغل بال المواطنين خلال تلك الفترة، فكلما اقترب فصل الشتاء، ربطوا ذلك باقتراب موعد التطبيق الذي يفصلنا عنه أيام قليلة فقط، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق.

وأوضح مجلس الوزراء موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر خلال الإعلان عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي، بتحديد المدة المقررة لتطبيق ذلك التوقيتين ونوضح من خلال هذا التقرير موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر

وحدد مجلس الوزراء موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 من خلال إعلانه عن تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي شهر أبريل 2023 الماضي، والذي بدأ بحلول منتصف الليل من آخر جمعة في شهر أبريل، على أن يستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر بحلول آخر جمعة من شهر أكتوبر الجاري.

أيام قليلة على تطبيق التوقيت الشتوي

وعن المدة المتبقية لتطبيق التوقيت الشتوي في مصر، فيفصلنا عنها أيام قليلة فقط، إذ يبدأ التوقيت الشتوي يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري، فيشير ذلك إلى أن المتبقي من الوقت 20 يوما فقط.