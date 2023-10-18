تحالف الأحزاب المصرية يعقد جلسة طارئة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

يعقد بعد قليل، تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، جلسة طارئة بمقر حزب إرادة جيل في جاردن سيتي بالقاهرة، للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استباح دماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني بقصفه لمستشفى المعمداني، الأمر الذي نتج عنه استشهاد ما يقرب من 500 فلسطيني، وأثار غضب الأمة العربية والإسلامية.

وقال النائب تيسير مطر، لـ«الوطن»، إن تحالف الأحزاب المصرية يقف خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه من قرارات تستطيع من خلالها خدمة القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

أضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «قصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة حرب وتجاوز لكل حدود الإنسانية، كونه صرح طبي لا يوجد به سوى المرضى والمصابون»

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت هجوما جويا على مستشفى المعمداني، أدى إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين وإصابة آخرين بإصابات بالغة الخطورة.