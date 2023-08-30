تيسير مطر: الرخصة الذهبية تلعب دور هاما في تعميق الصناعة المحلية

أكد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخير المتعلقة بمشروعات الصناعية سنعكس بشكل إيجابي على المناخ الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب تيسير مطر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حزمة التوجيهات الرئاسة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع المشروعات الصناعية سيسهم بشكل كبير في دفع وتيرة الاستثمار الأجنبي والمحلي وينجز في توطين الصناعة المحلية، التي تلعب دورا هاما في تخفيف الضغط على العملة الصعبة التي تطلبها المصرف المصري بشكل كبير.

إعادة المصانع المتوقفة للعمل من جديد

وأشار أمين تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن التوجيهات الرئاسية اشتملت على بند الإعفاء من الضرائب للمشروعات الصناعية أمر جيد للغاية، كونه سيساهم في إعادة المصانع المتوقفة للعمل من جديد مما سينعكس على المجتمع بزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الرخصة الذهبية التي تضمنتها التوجيهات ستسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية.