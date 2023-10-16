بالدرجات الوظيفية.. اعرف هتقبض كام بعد موافقة البرلمان على زيادة المرتبات

بشرى سارة تنتظر المواطنين خلال أيام قليلة، فهم على موعد مع الحصول على الزيادة الجديدة للمرتبات، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي أثناء افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف.

ودخلت هذه القرارات حيز التنفيذ، إثر رفع مشروع قانون بها من وزارة المالية إلى مجلس النواب، والذي بدوره وافق على زيادة الرواتب عقب مناقشتها أمس في جلسته العامة.

مجلس النواب يوافق على قرارات الرئيس بزيادة الأجور

ويحصل المواطنون هذا الشهر على الراتب بالزيادة المقررة، حيث وافق أمس مجلس النواب أمس الأحد خلال جلسته على زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهو ما يعني وجود زيادة في مرتباتهم لشهر أكتوبر 600 جنيه.

الزيادة الجديدة للمرتبات لجميع الموظفين

وتستعرض «الوطن» جدول الأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والجهات الحكومية على مستوى الدرجات الوظيفية، بعد زيادة المرتبات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووافق عليه مجلس النواب، ونوضحها بالدرجات الوظيفية.

ونصت قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة المرتبات على زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه، بدلا من 3500، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وتأتي على النحو التالي:

جدول المرتبات الجديد بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

- تصل زيادة الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- تصل زيادة الحد الأدنى للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.

- تصل زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- تصل زيادة الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- تصل زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- تصل زيادة الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- تصل زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- تصل زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- تصل زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3745 إلى 4045 جنيها.

- تصل زيادة الحد الأدنى للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من 6420 إلى 6720 جنيها.

- تصل زيادة الحد الأدنى للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من 7490 إلى 7790 جنيها.