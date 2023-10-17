البرلمان الروسي يناقش إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء إنَّ روسيا ستلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بسبب الموقف غير المسؤول للولايات المتحدة تجاه الأمن العالمي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ومن المُقرر أن يناقش البرلمان الروسي إلغاء التصديق على المعاهدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وتهدف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى فرض حظر شامل على جميع التجارب النووية على سطح الأرض أو في الغلاف الجوي.