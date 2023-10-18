مدحت بركات: قصف مستشفى المعمداني.. رقم جديد في سجل جرائم الحرب لإسرائيل

دعا حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات الأمم المتحدة و مجلس الأمن للتخلي عن ازدواجية معاييرهم حيال الابادة الجماعية و جرائم الحرب التى يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي حيال الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة

وقال مدحت بركات رئيس الحزب قصف مستشفي المعمداني التابع لاحدى الكنائس الفلسطينية والذى خلف مئات الشهداء من المرضي والأطفال يسجل رقما جديدا في سجل جرائم الحرب التى تنتهجها اسرائيل ، مشيدا بتضحيات وصمود الشعب الفلسطين

وتابع مدحت بركات، لم تعد كافية بيانات الشجب والادانة التي يتبعها العرب مع اسرائيل بل بات علينا اتخاذ مواقف حاسمة ترتقي لتطلعات شعوبنا العربية وضمير الانسانية الذي لا يرضى بكل هذا البطش.

وثمن رئيس حزب أبناء مصر موقف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الدولة وجيشها العظيم الذي يسعي لايصال المساعدات الانسانية لاهالينا في غزة ويدير حواراً مفتوحا مع كل قادة العالم من اجل التوصل لوقف اطلاق النار و الدخول في هدنه انسانية لاغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

وشدد مدحت بركات أن ما تقدم عليه اسرائيل من جرائم وحشية يهدد أمن واستقرار المنطقة و أمن إسرائيل