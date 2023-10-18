لماذا خلق الله لكل إنسان قرين؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى خالد من ألمانيا، حول لماذا خلق الله سبحانه وتعالى لكل إنسان قرين كافر من الجن يلازمه طوال حياته؟

لازم حد يوسوس للإنسان

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لما ربنا خلق الإنسان وكلفه، كان ذلك من باب الابتلاء والاختبار، ليحسن عمله، لازم حد يوسوس للإنسان»، مستشهدا بالآية الكريمة: «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 2».

وتابع: «لازم يكون فيه وسوسة، حد يكلمك في فعل المعصية وتزين الخطأ، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل خلق الله أعانه على قرينه فأسلم، وهذا سيدنا النبي، فما علينا إلا طاعة الله، وترك المعاصي والذنوب».

انطلاق قناة الناس

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.