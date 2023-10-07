عالم بالأزهر يوضح عبر قناة «الناس» معنى فهم الأحكام الشرعية

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ التفقه في الدين يكون على أكثر من موضع، فإما يكون لطالب العلم والمتفقه مطلق الفهم، أو تتوافر له ملكة فهم يسبق بها غيره، أو أن يكون يسير الفهم في سجيه.

جبر: التفقه والفهم له أكثر من معنى

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الفهم يحتمل معنيين: المراد الأول هو الفهم في أحكام الله، والمراد الثاني هو الفهم عن الله، والفهم الأول يخص الأحكام الشرعية، مثل الإلمام بأحكام الصلاة وكيفية أداء الفروض، وكذلك بالنسبة للصوم والحج والزواج وحقوق الزوجة، وحتى أحكام التجارة من عقود صحيحة وباطلة، وبوجه عام: «التعامل مع الأحكام الشرعية التي أمرنا الله بها وأدائها على الوجه الصحيح».

معنى الفهم عن الله

وتابع عالم الأزهر الشريف أنَّ النظر إلى تدبير الله في كونه من الفهم عن الله، موضحاً: «يقول سبحان الله ويعترف بإبداع المولى وليس لديه اعتراض على تقسيم الأرزاق وأقدار الله ومشيئته، وهذا هو عين الفهم عن الله، بألا تكون لديه اعتراضات وأن تكون عقليته التي يفكر بها العبد تاركاً الأمر كله لله مدبر الكون».