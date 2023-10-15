الداعية الشحات عزازي لـ«قناة الناس»: الاهتمام بالوالدين أولى من رعاية الأبناء

قال الشيخ الشحات عزازي، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه أمرنا بالعبادات والطاعات ثم أتى بالمرحلة الثانية «وبالوالدين إحسانا»، لما لهما من منزلة عظيمة، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَقَضَىٰ رَ‌بُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ‌هُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا.. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ وَقُل رَّ‌بِّ ارْ‌حَمْهُمَا كَمَا رَ‌بَّيَانِي صَغِيرً‌ا».

رسالة للأبناء الذين يمهلون آبائهم

وأضاف «عزازي»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، وذلك خلال وجهها للأبناء الذين يهملون آبائهم وأمهاتهم المصابين بمرض ألزهايمر: «يعنى إيه يبلغن عند الكبر، كبر سن الإنسان معناه يبقى صغير، القوة تضعف ومنها القوة العقلية، وقد تضعف هذه القوة العقلية قبل الجسد، وهنا يأتي دور الأبناء إنهم يحافظوا على آبائهم وهذا واجب عليهم سواء ذكور أو إناث، كلهم ملزمين بهما».

داعية إسلامي: لو مش هتقدر تكون ملتزم برعاية والدك هاته حد

وأوضح الداعية الإسلامي: «لو مش قادر تكون ملتزم به هات له حد يرعاه، وكمان لازم تتابعه، أو تستضيفه عندك أو تكون عنده ضيف، هم أولى بالرعاية من أولادك، لو هتعمل مقارنة وإنك مشغول بأولادك، وفي حالة وجود أولاد، فإن رعاية الوالدين أولى ويجب توزيع المهام مع الزوجة».

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.