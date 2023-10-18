مظاهرة لآلاف المواطنين بالمنوفية لدعم تصريحات الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين

احتشد المئات من أبناء المنوفية اليوم، في ميدان الاستاد، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتنديدا بقصف مستشفى المعمداني.

وهتف المتظاهرون هتافات عديدة لدعم فلسطين ضد العدو الصهيوني بينها «غزة العزة» و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى» و«يالي ساكت ساكت ليه».

دعم القضية الفلسطينية بالمنوفية

وأعرب أهالي المنوفية دعمهم للقضية الفلسطينية ووقوف الشعب المصري جنبا إلى جنب معهم، ورفض مبدأ التهجير إلى سيناء، حيث أيد الآلاف من المتظاهرين رفض الرئاسة المصرية التهجير مرددين «إحنا وراك ياسيسي» في إعلان واضح لدعم القرار الرئاسي.

وكانت قد شهدت مختلف ميادين مصر وجامعاتها خروج الآلاف من المواطنين دعما للقضية الفلسطينية على خلفية قصف قطاع غزة، وتأييد لرفض التهجير.