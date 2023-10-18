كاظم الساهر يدعم فلسطين: جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة

دعم الفنان العراقي كاظم الساهر، فلسطين، عبر حسابه على «إنستجرام»، بعد هجمات العدوان التي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطنيين.

وكتب كاظم الساهر: «جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة، يا رب، الطف بأهلنا في غزة، واشملهم جميعاً بواسع رحمتك، إنك أنت الرحمن الرحيم».

مستشفى المعمداني في غزة

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي جريمة القصف المتعمد لأحد المستشفيات بقطاع غزة وهي الأهلي المعمداني، التي لجأ إليها آلاف الفلسطينين بعد هروبهم قسرًا، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عدد كبير من الضحايا والشهداء والمصابين من بينهم أكبر عدد من الأطفال.