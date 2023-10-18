«أمناء الحوار الوطني» يدعو لحشد شعبي أمام نصب الجندي المجهول دعما لفلسطين

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، باعتباره ممثلا لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، دعوة كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة المقبلة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وقال المجلس في بيان، إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكىي الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وتابع: «كما أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وجاءت دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.