أكرم القصاص: نؤيد موقف الدولة المصرية ضد تصفية القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن نقابة الصحفيين هي جزء من المجتمع، والوقفة الاحتجاجية أمام النقابة هي جزء من مجموعة وقفات أمام عدد من النقابات والأحزاب لدعم القضية الفلسطينية، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية في قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، وهذه الوقفات هدفها أيضًا مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

مواقف نقابة الصحفيين واضحة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في تغطية مباشرة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الأزمة تحظى بتأييد واسع من المصريين.

ولفت إلى أن مواقف نقابة الصحفيين واضحة بشأن دعم القضية الفلسطينية، منوها أن الجميع يؤكد على تأييده لموقف الدولة المصرية ضد تصفية القضية الفلسطينية مع حماية المدنيين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

الشعب المصري يدعم حق الشعب الفلسطيني

وحول تراجع اهتمام الشباب بالقضية الفلسطينية السنوات الأخيرة، قال: «الشعب المصري مرتبط بشكل عاطفي وإنساني وحقيقي بالقضية الفلسطينية»، منوها أنه قد تكون الأزمات الدولية أدت إلى تراجع الاهتمام بالقضية بعض الشيء، ولكن ارتباط المجتمع المصري بالقضية الفلسطينية لم ينته أبدا، وتراجع أحيانا فقط.

وشدد القصاص على أن الشعب المصري يدعم حق الشعب الفلسطيني الكامل في أرضه.