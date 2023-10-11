أميرة صابر: «الحوار الوطني» عبر عن غضب الشارع المصري من ممارسات الاحتلال

علقت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أميرة صابر: بيان أمناء الحوار الوطني يعكس حالة التضامن العربية مع غزة

وقالت «صابر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية شرين رفعت، والمُذاع عبر قناة «dmc»، مساء اليوم، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني عكس حالة التضامن العربية مع الأحداث في قطاع غزة.

إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

أضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ مجلس الأمناء يدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، موضحة أن استمرار ممارسات الاحتلال في فلسطين ستؤدي إلى انفجار المنطقة.

أشارت إلى أن الحوار الوطني عبر عن غضب الشارع المصري من ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.