نواب يشيدون ببيان الحوار الوطني بشأن الأوضاع في غزة: مصر لن تتوقف عن مساندة الأشقاء

أعرب أعضاء في مجلس النواب والسياسين، عن استيائهم من اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في غزة، والممارسات غير الإنسانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية.

بدروه، ثمّن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن التصعيد الحالي في قطاع غزة، والممارسات «غير الإنسانية» التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد محسب في بيان عنه، أهمية جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق الفلسطينيين، خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، إلى أنّ تصاعد وتيرة العنف كانت نتيجة طبيعية لما مارسته إسرائيل من أعمال عنف ضد المدن الفلسطينية على مدار الشهور الماضية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أنّ بيان الحوار الوطني تضمّن رسائل للشعب المصري بأهمية التضامن مع الأشقاء في فلسطين، وتقديم المساعدات لهم، من خلال دعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، وفي مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة حياة كريمة لجمع التبرعات لصالح الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات.

من جانبها، قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إنّ غزة الأبية امتداد طبيعي لحدودنا الشرقية، منوهة بأنّ تصعيد الأزمة وزيادة التوتر بين الجانبين، يخلف تداعيات خطرة وجسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وحذّرت مديح، من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة، مؤكدة أنّ شعب مصر يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأراضيها.

وطالبت رئيس حزب مصر أكتوبر، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بكل صوره، مثمّنة الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة المصرية على جميع المستويات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وأنّ مصر لم ولن تتوان عن مساندة الأشقاء في أزماتهم، كما أنّ القضية الفلسطينية كانت ولا زالت أولوية على الأجندة المصرية.

وقال عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إنّ موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير عبر التاريخ، لافتا إلى أنّ القيادة السياسية حريصة على دعم القضية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية، ولن نقبل المزايدة على موقف مصر في هذا الملف على وجه التحديد.

وأكد أنّ مصر دائما تستهدف توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين الفصائل، وتعمل لإدارة القضية على محورين، وهما بناء الدولة وحفظ التماسك السياسي والاجتماعي، من خلال التعاون مع فلسطين لضمان بناء مؤسسات الدولة التي تستطيع استقبال سيناريوهات تسويات سياسية مع إسرائيل حتى ولو كانت غير محتملة في الوقت الراهن.

وثمّنت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مبادرة التحالف الوطني بإرسال قافلة شاملة محمّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لفلسطين، ما يعكس مدى مركزية القضية الفلسطينية للدولة المصرية، والحرص على دعمها، دفاعا عن حقوق أبناء الشعب وتأمين احتياجاته المعيشية والصحية في ظل الوضع المضطرب الحالي والمعقد، خاصة وأنّه مع تزايد حدة الصراع يكون هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى الإمدادات الغذائية والعلاجية.