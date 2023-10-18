مسيرة حاشدة لطلاب جامعة بورسعيد لتأييد تصريحات الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية

قاد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد مسيرة طلابية داعمة لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية منددين بالأوضاع التي تحدث في غزة، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

واحتشد الآلاف في حديقة المنتزه بحي العرب وعدد من شوارع المحافظة.

مساندة أهالي فلسطين

وأشاد رئيس جامعة بورسعيد، بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة خلال ساعات معدودة.

وشاطر رئيس جامعة بورسعيد وقيادات وطلاب الجامعة الطلاب الفلسطينيين الوافدين بالجامعة أحزانهم، وأعلنوا مواساتهم في مصابهم داعين الله أن يتغمد الشهداء الفردوس الأعلى من الجنة.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن مصر وخاصة بورسعيد تشعر بأحزان الفلسطينيين، حيث عانت من وحشية اليهود في مصر والاعتداء الغاشم على مدرسة بحر البقر التي راح ضحيتها مئات الأطفال الأبرياء في فعل إجرامي ضد الإنسانية.

رفع صور السيسي وفلسطين

ورفع رئيس جامعة بورسعيد والقيادات والطلاب المشاركين في مظاهرة حاشدة إعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس السيسي وتعالت الهتافات «كلنا وراء رئيسنا وراء جيشنا.. يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين.. ويا غزة يا رمز العزة أبدا غزة مش هتموت.. نرفض ترحيل الفلسطينيين عن أرضهم والنصر قادم يا فلسطين».

الحداد على الشهداء

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت حالة الحداد 3 أيام وألغت الاحتفالات حدادا على شهداء مستشفى الأهلي المعمداني الذي قصفته قوات الاحتلال بغزة.