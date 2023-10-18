النائب حسام الخولي: القضية الفلسطينية لن تحسم إلا بحل عادل

وجه حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ التحية للرئيس السيسي، على موقفه والتصريحات التي أدلى بها اليوم، برفض تهجير الفلسطينيين إلى غزة، كما وجه التحية إلى المتظاهرين في مصر دعما لنضال الشعب الفلسطيني.

أضاف في الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الشيوخ، لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، وتنقلها قناة «dmc»، على الهواء: «القضية الفلسطينية لن تنتهي إلا بحل عادل مهما سقطت الضحايا، وسيظل الشعب المصري والعربي يدا واحدة».