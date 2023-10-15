«الأوقاف»: انطلاق أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة في جامعة بورسعيد

انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف بورسعيد اليوم الأحد، من مدرج كلية التجارة بجامعة بورسعيد، حيث شاركت الدكتورة وئام عثمان أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية ووكيلة كلية التجارة جامعة بورسعيد والمنسق العام للوقاية ومكافحة الفساد بجامعة بورسعيد في فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف بورسعيد، بحضور الشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ عماد هيبة مدير شؤون الإدارات، وبعض من قيادات الوزارة.

التثقيف السياسي المنضبط ضروري لكل للأئمة والدعاة

وفي بداية محاضرتها قدمت الدكتورة وئام عثمان الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه البرامج العلمية والثقافية المتميزة، حيث إنها فرصة لنشر العلم النافع وتبادل المعرفة والثقافة، مؤكدة أن التثقيف السياسي المنضبط شيء ضروري لكل الدعاة الوطنيين الذين يوجهون الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن استمرارية النجاح تتطلب التمسك بتعاليم الدين الإسلامي، حيث إن العلوم السياسية تؤكد على ضرورة التوعية الدينية لعموم الشعوب والمجتمعات.

تجديد الخطاب الديني وآليات الحفاظ على تماسك الأمة

وأضافت أنه من الضروري معرفة الثابت والمتغير في عملية تجديد الخطاب الديني وآليات الحفاظ على تماسك الأمة من خلال استلهام المخاطر التي واجهتها وواجهت غيرها من الأمم على مر العصور، كما تطرقت في حديثها إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي بأبعاده العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ومدى وتأثير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على عملية التنمية السياسية ومخاطرهما على الثقافة المجتمعية والدين والهوية، وفي ختام اللقاء توجه الأئمة إلى زيارة هيئة قناة السويس وجبال الملح بمحافظة بورسعيد.