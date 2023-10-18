محافظ كفر الشيخ: تسليم 10 أكشاك و65 قرضا حسنا للأسر الفقيرة 

شهد اللواء، جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات المبادرة الرئاسية «التمكين الاقتصادي وتنمية المشروعات والأكشاك»، بالصالة المغطاة، بفرع نادي «سيتي كلوب كفر الشيخ»، وذلك لتسليم 10 أكشاك وعدد 65 قرضًا حسن، للأسر الأكثر احتياجًا من مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع «حياة كريمة»، وجمعية الأورمان وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، العقيد أسامه الدسوقي، مدير مكتب «حياه كريمة»، بكفر الشيخ، العقيد محمد جمال، رئيس قطاع وسط الدلتا بمبادرة«حياة كريمة»، والعقيد محمد مطر، رئيس قطاع المساعدات والفئات المستهدفة بحياة كريمة، والدكتورة ماجده جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور إسلام جبر، منسق حياه كريمة بكفر الشيخ، ونبيل ذكى، مدير مشروعات جمعية الأورمان، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، والدكتورة ماهيتاب مجدى، نائب المنسق العام لـ«حياة كريمة» بكفر الشيخ، وعدد من قيادات حياة كريمة والأورمان، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وحشد كبير من المواطنين.

تسليم أكشاك وقروض للأسر الفقيرة

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه تم تسليم 10 أكشاك و 65 قرض حسن للأسر الأكثر احتياجًا من مراكز ومدن المحافظة، والمقدمة من «حياة كريمة»، وجمعية الأورمان، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية التمكين الاقتصادي، مشيدًا بجهودهم الوطنية المبذولة في تخفيف العبـء عن كاهل البسطاء ودعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ومحدودي الدخل، بمراكز ومدن كفر الشيخ، بمشاركة مؤسسات الدولة.

دور كبير لمؤسسة حياة كريمة

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الدور الذي تقوم به «حياة كريمة»، وجمعية الأورمان بالتعاون مع أجهزة المحافظة في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، لافتًا أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، بتكاتف جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن جهود الدولة بكافة مؤسساتها، في تحقيق التنمية الحقيقة والمستدامة للمواطنين.

مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة

وأشار عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ كفر الشيخ، لدعمه المتواصل لجمعية الأورمان ولمؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، لصالح دعم البسطاء، موضحًا انه تم تسليم 10 أكشاك على الأسر الأكثر احتياجًا مزودة بمنتجات بقالة، وعدادات كهرباء، وثلاجة عرض، وثلاجة ديب فريزر، بتكلفة حوالى نصف مليون جنيه، لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للأسر الأكثر احتياجًا من مراكز ومدن المحافظة، بواقع 30 ألف جنيه لكل أسرة، ليقوم المستفيد بسداد 50% فقط من قيمة القرض على 20 شهرًا، والـ 50% الأخرى منحة لا ترد، بتكلفة إجمالية حوالى مليوني جنيه، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ.