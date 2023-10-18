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مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ دعما لقرارات الرئيس السيسي وتنديدا بالاعتداء على غزة

كتب:

خير الله فؤاد
05:56 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مظاهرات بكفر الشيخ

مظاهرات بكفر الشيخ

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، خروج الآلاف من أبناء المحافظة، إلى الميادين، وخاصة إلى ميدان النصر في وسط العاصمة مدينة كفر الشيخ، مظاهرات ومسيرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، خاصة جراء القصف الإسرائيلي أمس على مستشفى المعمداني، الذي راح ضحيته المئات من الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية والرئيس السيسي

بينما هتف الآلاف من المتظاهرين اليوم، «الموت لجيش الاحتلال، وبالروح وبالدم نفديك يا أقصى، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود»، كما هتفوا «تحيا مصر، عاش الرئيس السيسي».

حشد غير مسبوق

بينما يشهد ميدان النصر حاليا في وسط مدينة كفر الشيخ، تزايد غير مسبوق للتظاهر ودعما القضية الفلسطينية، وكل قرارات الرئيس السيسي، حول القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء في فلسطين.

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