«الأعلى للإعلام»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تكشف أبعاد مؤامرة إسرائيل والغرب

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، كانت واضحة وقوية وبلغة شديدة الوضوح، شرح خلالها أبعاد الموقف، كاشفاً المؤامرة التي تتولى تنفيذها إسرائيل، ودول الغرب طرف في هذه المؤامرة، بتجميل وحشية العدوان الإسرائيلي، وإظهاره في صورة إنسانية.

جبر: المستشار الألماني لم يقدم العزاء للشعب الفلسطيني والعربي

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المستشار الألماني لم يقدم العزاء لا للشعب الفلسطيني ولا للشعوب العربية في مجزرة الأمس، ولكنه كان شديد الحرص على تعزية الشعب الإسرائيلي والتحدث عما أسماه «مجزرة حماس».

انعكاس تعبيرات الرئيس السيسي القوية على وجه المستشار الألماني لهذه الأسباب

وتابع رئيس المجلس القومي لتنظيم الإعلام أنَّه بتأمل ملامح وجه المستشار الألماني، يظهر بوضوح انعكاس تعبيرات وجه الرئيس السيسي القوية، على وجهه، وأن الرئيس السيسي تكلم بلغة حادة، وكشف أبعاد المؤامرة، وحذر من تحول منطقة الشرق الأوسط إلى بؤرة صراع جديدة لتدفع كل شعوب المنطقة الثمن، وأولها الكيان المحتل، وتحدث عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الحرب والاغتيال المعنوي والتصفية الجسدية لن تأتي بالسلام للكيان المحتل، وإنما إحياء القرارات الشرعية الدولية.