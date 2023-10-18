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شريف مدكور يعلن تفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي من المخاطر

كتب:

ياسمين محمود
10:34 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
شريف مدكور

شريف مدكور

أعلن الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية أرض مصر من أي خطر يهددها.

ونشر شريف مدكور علم مصر وعلق قائلا: أفوض أنا المواطن المصري شريف مدكور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:

1- حماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر وتحديات حالية ومحتملة على حدودنا الشرقية.

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب».

4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

تفويض للرئيس السيسي

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية أرض مصر من المخاطر في ظل الظروف المحيطة في العالم العربي من انتهاكات واعتداءات العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية ومحاولات تهجيرهم إلى سيناء.

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