شريف مدكور يقدم حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة.. ورسالة خاصة للجمهور 

قدم الإعلامي شريف مدكور، حفل تامر حسني، المقام على هامش مهرجان العلمين الجديدة 2023، وحرص على شكر الجمهور الذي توافد على الحفل منذ الرابعة عصرا.

الحفل يقام في مدينة العلمين

وقال شريف مدكور: «مبسوط إني معاكم جدا النهاردة، ومبسوط إني في أرض مصرية جميلة، كان وقت من الأوقات الأرض اللي واقفين عليها دي كان فيها في 21 مليون لغم، وتمت إزالة كل هذه الألغام، وبقت دلوقتي مدينة سياحية ساحرة، نقدر نعزم الناس من كل حتة إنها تيجي تغير جو هنا».

مدكور: إتصوروا مع أبراج العلمين وحطوها بروفايل لصفحتكم على فيسبوك

وطالب شريف مدكور، الجمهور بالتقاط صور تذكارية، يُظهرون فيها أبراج مدينة العلمين الجديدة، ووضعها صورة شخصية عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشرون معه هاشتاج (#زوروا_مصر).

وكان تامر حسني، نشر صورا من بروفات الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «من تحضيرات أمس استعدادا لحفل اليوم بالعلمين.. مستنيكوا يا حلوين.. وتاني أمانة عليكم محدش يتأخر عشان في معاد لقفل الأبواب مكتوب على التذاكر ده كمان غير احتمالات الزحمة بالتوفيق».