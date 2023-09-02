شريف مدكور يقدم حفل ختام مهرجان العلمين.. وعرض فيديوهات لنجوم الدورة الأولى

انطلق حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان العلمين، منذ قليل، بمدينة العلمين الجديدة، والمقرر أن يحييه فرقة شارموفرز التي تحظى بشعبية جارفة بين جيل الشباب.

شريف مدكور يقدم حفل الختام

وتولى الإعلامي شريف مدكور تقديم حفل الختام، وجرى عرض مقطعا مصورا يبرز كيفية تأسيس المسارح التي استضافت فعاليات مهرجان العلمين، كذلك جرى عرض كلمات من أبرز النجوم الذين أحيوا حفلات خلال الدورة الأولى، وأبرزهم أحمد سعد وإليسا ونانسي عجرم وكارول سماحة وغيرهم، وثمنوا جميعا دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنجاح المهرجان بالتنظيم الجيد والتخطيط.

فريق شارموفرز يختتم مهرجان العلمين

ويختتم فريق شارموفرز مهرجان العلمين اليوم بحفلة غنائية ضخمة، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور، ومن المقرر أن يشدو فريق شارموفرز في حفلهم الغنائي اليوم بمهرجان العلمين الجديدة بمجموعة من أغانيهم المميزة؛ أبرزها: «وبعدين، ديفا، بتثيري الجدل، ملينا لية، جي سوي مالاد، دي حلاوة، طبطبلي»، وغيرهم.