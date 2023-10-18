عاجل.. شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي جديد استهدف مسجدا في غزة

استشهد وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الأقصى في النصيرات بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات الشهداء والجرحى يصلون تباعا إلى المستشفى، إثر قصف المسجد الذي نزحوا إليه، جلهم من النساء والأطفال في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة منذ السابع من أكتوبر، إلى 3542 شهيدا، و13300 مصاب.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 64 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب.