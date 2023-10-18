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«الأعلى للثقافة» يدين العدوان والممارسات القمعية الإسرائيلية على غزة

كتب:

إلهام الكردوسي
09:27 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مؤتمر للمجلس الأعلى للثقافة «أرشيفية»

مؤتمر للمجلس الأعلى للثقافة «أرشيفية»

أكد المجلس الأعلى للثقافة، تضامنه مع الشعب الفلسطيني عقب الهجمات التي استهدفت قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان: «انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للمثقفين المصريين، يسجل المجلس الأعلى للثقافة دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه، مع التأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن أرضه ورفض أي محاولات تحريضية على التهجير والنزوح القسري».

وتابع: «كما يدين المجلس بأقسى عبارات الإدانة العدوان والممارسات القمعية الإسرائيلية، آخرها العدوان السافر على المستشفى المعمداني أمس».

وأشاد المجلس الأعلى للثقافة، ممثلاً عن جموع المثقفين المصريين، بموقف القيادة السياسية المشرف والداعم للحقوق الفلسطينية، والمندد بازدواجية المعايير وعدم الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.

كما ثمن المجلس مواقف المثقفين والكتّاب العالميين، المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والاحتكام الكامل إلى الضمير الإنساني، لدعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة كما أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.

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