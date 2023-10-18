برلماني: الحرب على غزة أسقطت الأقنعة عن الغرب

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يحدث الآن على أرض غزة يرتقي إلى أن يتم إعداده بملف وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أن هناك ازدواجية في المعايير وكذب ورياء نحو التعامل مع القضية الفلسطينية.

تواطؤ الغرب في التعامل مع الحرب

وأضاف «رضوان»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، أن الحرب على غزة أسقطت الأقنعة عن الغرب تماما، لافتا إلى أنه كان هناك مخطط لقمع تظاهرات العرب والنشطاء في الدول الغربية، وبعض المواطنين كسروا هذا الحاجز لكي تصل أصواتها للعالم، ولكن لم نجد سوى رد الفعل السلبي للغاية من قبل تلك الدول.

أهمية كلمة الرئيس السيسي اليوم

وتابع، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام المستشار الألماني كانت واضحة ومحددة، وكان هناك توضيح لأمور كثيرة وتغيير في سياق الحديث الخاص بألمانيا تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث الآن على أرض غزة.