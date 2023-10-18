رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مستقبل وطن» يدعم موقف الرئيس السيسي إزاء القضية الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
09:23 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
شعار حزب مستقبل وطن

شعار حزب مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن، دعم الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية، مشيدا بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تعبر عن الموقف المصري الواضح والحاسم تجاه القضية الفلسطينية، والمتضمن للرفض التام لأي مساعي لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية.

حزب مستقبل وطن يدعم موقف الرئيس السيسي

وطالب الحزب في بيان له، بالوقف الفوري للتصعيد العسكري غير المبرر من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين المدنيين، والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.

كما طالب بسرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

القضية الفلسطينية

وتابع البيان: «يؤكد حزب مستقبل وطن استجابته السريعة بكافة قياداته وكوادره وأعضاءه في شتى أنحاء الجمهورية، مشاعر المصريين التلقائية نحو مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتأييد الرئيس تأييداً مطلقاً فيما أكد عليه من أن الأراضى المصرية والقضية الفلسطينية هي بمثابة خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منها بأي حال من الأحوال».

اقرأ المزيد:

برلماني: الحرب على غزة أسقطت الأقنعة عن الغرب

مندوب مصر بمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات

عاجل.. شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي جديد استهدف مسجدا في غزة

«الصحة الفلسطينية»: 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.