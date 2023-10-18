ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب: ندعم موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

أكد إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، تأييده ودعم الحزب بشكل كامل للدولة المصرية وقياداتها إزاء القضية الفلسطينية، مشددًا على أنه يعبر عن ضمير الأمة العربية، وأن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، ويشهد على ذلك ملايين الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن قضية العرب الأولى، وستظل مصر قلب الأمة العربية النابض وسيفها الحامي.

وأضاف في الجلسة الطارئة الذي يعقدها مجلس الشيوخ لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، ونقلتها قناة «الحياة»، على الهواء: «يشدد الحزب على تضامنه وتأييده للموقف المصري من المطالبة بإجراءات حاسمة وعاجلة مثل الوقف الفوري للعمليات العسكرية واستهداف المدنيين وسرعة فتح الممرات الآمنة وارتكاز حل القضية الفلسطينية على حل الدولتين ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم».