«الأزهر» يعلن عن وظائف في قطاع المعاهد بمستوى «الممتاز والعالي»

أعلن الأزهر الشريف حاجته لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي «الممتاز - العالي» بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019م بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

الأزهر يعلن عن وظائف

وأوضح الأزهر الشريف في إعلانه الذي حمل رقم 2 لسنة 2023 والذي نشر في جريدة «صوت الأزهر» المزمع صدورها بتاريخ غد الخميس، أن بيان هذه الوظائف كالتالي:

أولاً : وظائف من المستوى الوظيفي «الممتاز» المسمى الوظيفي «رئيس قطاع المعاهد الأزهرية».

ثانيا: وظائف من المستوى الوظيفي العالي، المسمى الوظيفي:

1- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية «القليوبية».

2- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية «الإسماعيلية».

شروط التقديم

وقال الأزهر في إعلانه إنه على راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة، أو من على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف (www.azhar.eg

على أن تقدم المستندات المقدمة مكونة من ملف مدون عليه «اسم المتقدم - جهة العمل - الوظيفة المراد التقدم عليها - رقم التليفون» على أن ترفق نسخة من كل المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD بصيغة pdf، ولن يلتفت إلى أي مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول.

- تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم شخصيا باليد أو بموجب تفويض معتمد من جهة العمل موضح فيه رقم الإعلان والوظائف المتقدم لها بالإعلان موجه للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة بالدور الخامس لمدة ثلاثين يوماً، اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد.

وفيما يلي صورة من الإعلان الذي تضمن كل الشروط والأوراق المطلوب للوظائف التي أعلن عنها الأزهر الشريف: