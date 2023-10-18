«الشؤون الإسلامية»: «الأزهر» يؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي

ردا على محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنَّ مؤسسة الأزهر في أكثر من بيان، خاصة في الفترة الأخيرة، أدانت جرائم الاحتلال الاسرائيلي وأنها ضد الإنسانية، لافتا إلى ما عبر عنه «الأزهر» في أكثر من بيان بأنه وقت دعم القضية والاصطفاف صفاً واحداً.

هندي: الأزهر يؤكد حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة

وأضاف «هندي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الأزهر الشريف يؤكد دوما على حق الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة للاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «الأزهر الشريف على مدار الأيام العشرة الماضية، سأل المجتمع الدولي والضمائر الدولية والجميع عدة اسئلة، منها: كيف بأمة تنتهك حقوقها وأعراضها وأرواحها لأكثر من 70 عاماً ماذا ننتظر منها في حالة اليأس أم المقاومة».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، «تأكيد المؤسسة الدينية والأزهر على أن المقاومة للشعب الفلسطيني حق طبيعي ومشروع، ولأهلنا في غزة والضفة وفلسطين جميعا نؤكد على ما أكدت عليه مصر في خطابها بأننا جميعا على قلب واحد في دعم القضية المحورية ونعيش في قلبها، والأزهر الشريف له فرع لجامعته في غزة ويعيش في قلب المأساة والفاجعة التي تلم بالعالم».

علينا التوحد والوقوف خلف المقاومة

واستطرد «هندي»، «نحن بصدد موقف شعبي ورسمي عربي وإسلامي موحد في الأيام القادمة لأنه لم يعد أمامنا سبيل إلا التوحد والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الفلسطينية والمقاومة، فالأمر أصبح جد خطير ونهدد في أوطاننا، والتحدي الصهيوني والغربي صار أمراً «مكشوفاً» ويراهن على استقلال الأمم وفي حقها في تحرير مصيرها واستقلالها بشكل واضح ولم يعد مراءاً فيه، وكأن الاستعمار يطل علينا بوجه قبيح بالشكل المباشر».