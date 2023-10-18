«غزة لن تموت».. مظاهرة لأئمة الأوقاف وشيوخ الأزهر وقيادات الكنيسة في بورسعيد

تظاهر اليوم أئمة الأوقاف وشيوخ الأزهر الشريف مع قيادات الكنيسة في بورسعيد داخل حديقة المنتزه حي العرب ببورسعيد، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وقال أئمة الأوقاف إن مصر حريصة على دعم القضية الفلسطينية، وأي عدو يقف أمام العرب.

مظاهرة ضد العدوان

كان أهالي بورسعيد تظاهروا ضد الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بوقف قتل الأطفال مع فتح الحدود، مؤكدين دعمهم اللامحدود للجيش.

هتافات ضد العدوان

وأكد المشاركون في المظاهرة أن مدرسة بحر البقر شاهدة على ظلمهم على تاريخ، في حين تعالت «الهتافات غزة يا رمز العزة، وأبدا غزة مش هتموت، ويا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي اليوم الدين.. دم بدم ورأس برأس ولا للتهجير».