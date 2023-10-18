المستشار الألماني: الرئيس السيسي يبذل جهوداً كبيرة لتهدئة الأوضاع في غزة

تقدّم المستشار الألمانى أولاف شولتس بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مساعيه فى المفاوضات لتهدئة الوضع، مبيناً أنَّ مصر وألمانيا تتفقان على عدم توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.

وأوضح «شولتس»، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس «السيسى» قام بدور كبير فى التفاوض، وأقدّم له كل التقدير على ذلك، واليوم يحاول مجدّداً بذل المساعى فى تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، ويرتبط ذلك أيضاً بموضوع الأسرى، لافتاً إلى أنَّ ألمانيا تبذل مساعيها لتحرير الأسرى.

وتابع «شولتس»: «مقاومة الأزمة هى كل ما يهمنا، وهناك مجالات تعاون اقتصادى فى ما بيننا، وألمانيا تقدّم استثمارات جيّدة فى مجالات السكك الحديدية والبيئة، وهى علامات جيّدة، فضلاً عن انضمام مصر إلى نادى المناخ»، وموجّهاً الشكر إلى الرئيس السيسى على اللقاء المثمر. وأبدى المستشار الألمانى أسفه لسقوط ضحايا مدنيين بعد قصف مستشفى المعمدانى بغزة، وأكد أنّ الهدف من زيارته إلى مصر هو العمل مع الحكومة المصرية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.استنكرت المملكة الأردنية الهاشمية بأشد عبارات الإدانة العدوان الإسرائيلى على غزة، والمجزرة التى ارتكبتها دولة الاحتلال باستهداف مستشفى المعمدانى، مُحمّلة إسرائيل المسئولية عن هذا التطور الخطير، ‏كما وصفت قصف المدنيين بأنه عمل يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولى الإنسانى، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، مطالبة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.